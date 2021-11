Esta sexta-feira, Mariana Patrocínio espalhou ternura na sua página de Instagram ao divulgar duas fotos do filho, Mateus, com o bisavô.

"Derreto-me com este amor e amizade bisavô e bisneto. Hoje foram lanchar só os dois, passearam juntos e foram às compras", escreveu na legenda dos registos.

Além do menino, de nove anos, Mariana Patrocínio é ainda mãe de Pureza, de sete, e Mariana, de dois. As três crianças são fruto do casamento já terminado com Alexandre Esteves de Oliveira.

