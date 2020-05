Maria Vieira voltou a causar polémica ao usar as suas redes sociais para manifestar mais uma das suas inflamadas opiniões políticas. Desta vez, a atriz decidiu insurgir-se contra o cantor Pedro Abrunhosa.

Referindo-se ao músico como "o cantor que não sabe cantar", Maria Vieira manifestou-se conta as declarações recentes feitas à revista Blitz em que este se referia a André Ventura como um "vigarista de feira".

"Ora cá temos novamente o cantor que não sabe cantar, opinando, de forma cordial, educada, civilizada e nada ofensiva, sobre aquele que ele e outros 'artistas' como ele, gostam tanto de odiar, mas odiar daquela forma docinha, queridinha e fofinha como só os marxistas/caviar sabem odiar. Este cantor que não sabe cantar e que recentemente afirmou que 'os políticos deveriam ter uma remuneração mais digna', é como esses outros 'artistas' marxistas, globalistas, multiculturalistas, fofinhos e mais ou menos ordinários, que vão para as redes sociais falar sobre sexo com animais ou mostrar o cú na via pública, para gáudio de crianças na fase da puberdade, de adolescentes idiotas, de estudantes do primeiro ano da Faculdade de Letras e de adultos fumadores de maconha e cheiradores de pó", escreve a atriz, revelando toda a sua indignação.

"É curioso como estes 'artistas' que passam a vida a destilar ódio fresquinho sobre os mesmos do costume, ou seja, sobre o André Ventura, sobre o Trump, sobre o Bolsonaro ou sobre a Maria Vieira, se sentem tão incomodados, tão ofendidos e com tanto 'medo', quando são eles os criticados, os enxovalhados, os esculhambados e os humilhados do dia... Isto é de facto muito curioso, não é?", continuou, escolhendo depois terminar o seu texto com um curioso apontamento sobre Abrunhosa.

"Por acaso, o Abrunhosa até é um gajo porreiro; digo isto porque há uns anos atrás, no Natal, ele ofereceu-me um Bolo Rei, quando nos encontrámos na pastelaria Garrett, aqui no Estoril", completou.

