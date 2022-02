O príncipe Louis e Scarlett-Lauren Sirgue anunciaram estar separados um ano depois de terem ficado noivos. O ex-casal decidiu seguir caminhos diferentes devido a objetivos de vida incompatíveis, mas tudo indica que o término foi amigável.

Maria Teresa, a consorte do grão-duque Henrique e mãe de Louis, recorreu às redes sociais para reagir à separação do filho com uma breve mensagem na qual expressa a sua estima pela ex-nora.

"[Estamos] Com todo o coração ao lado do nosso querido filho Louis e da nossa querida Scarlett, que amamos. Toda a família está ao vosso lado. Pensamos em vocês", escreveu.

Louis e Scarlett ficaram noivos em abril do ano passado. Este seria o segundo casamento do príncipe, que já trocou alianças com Tessy Antony, com quem tem dois filhos - Gabriel, de 14 anos, e Noah, de 12.

Leia Também: Príncipe Louis do Luxemburgo cancela noivado e anuncia separação