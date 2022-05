Maria Sharapova foi 'apanhada' a fazer compras em Los Angeles esta semana. Esta foi a primeira aparição pública da antiga tenista depois de ter anunciado que está grávida.

Para a ocasião, escolheu um largo vestido em tons de branco e azul que 'escondeu' a barriga de grávida, como pode ver nas fotografias divulgadas pelo Daily Mail e que estão também a circular nas redes sociais.

De recordar que foi no final de abril que Maria Sharapova anunciou que está grávida do primeiro filho em comum com o noivo, Alexander Gilkes.

