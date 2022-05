Maria Sampaio tem usado as redes sociais para partilhar alguns desabafos sobre a forma como tem vivido os primeiros meses de gravidez. A atriz está grávida do primeiro filho e a viver um dos seus maiores sonhos depois de vários anos a realizar tratamentos de fertilidade.

Maria está feliz até com as mudanças no corpo que a gravidez lhe tem provocado e realça isso mesmo ao apelar a que se normalizem os corpos reais durante a gestação.

"Esta tendência que agora as influencers adotaram de que são fits durante a gravidez e no pós, não é real para a maioria das mulheres. Nada contra. Acho ótimo para quem pode. Mulheres reais mudam os seus corpos em diferentes fases da vida", começa por notar, explicando que, no seu caso, engordou bastante devido aos tratamentos a que teve de se submeter.

"Para quem vai iniciar tratamentos fique a saber que só com as injeções e hormonas ganhamos 10 quilos de cada vez. Depois, mesmo quando engravidamos, tomamos hormonas nos primeiros três meses da gravidez todos os dias. Eu, de momento, estou com mais 16 quilos e ainda nem cheguei à fase de inchar na gravidez. Mas, como disse, estou muito gostosa", afiança.

Ainda que no seu caso os tratamentos se tenham traduzido num aumento de peso, a atriz faz questão de lembrar que nem todas as mulheres são iguais. "E claro que nem todas as mulheres que fazem tratamentos engordam. Umas mais, outras menos, outras mesmo muito. Cada mulher é um mundo", termina.

Leia Também: Maria Sampaio exibe barriga de grávida e fez desabafo sobre sexo do bebé