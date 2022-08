Maria Sampaio prepara-se para ser mãe pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Gonçalo Cabral. Esta sexta-feira, 26 de agosto, a artista revelou na sua conta de Instagram o nome com que ela e o companheiro irão batizar a menina.

"À tua espera Cálu! Caetana Luís, a mãe e o pai ainda não terminaram o quarto, ainda não fizeram o curso, mas estão mortinhos para te conhecer! Podes ficar aí mesmo até ao fim ou vir mais cedo! Na verdade vem quando te apetecer!", afirma.

"Que o teu bisavô Luís que partiu no dia que foste introduzida no ventre de tua mãe e o teu avô Cádu sejam sempre os teus anjinhos da guarda!", termina.

