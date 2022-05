"Estou a chorar de felicidade", é desta forma que Maria Sampaio dá início a uma mensagem onde reage ao anúncio que esta sexta-feira tornou público através da revista CRISTINA. A atriz e o marido, Gonçalo Cabral, aguardam a chegada do primeiro filho em comum.

"O amor só é amor quando é partilhado. E eu estava desejosa de partilhar esta alegria convosco, que tanto apoio e amor me deram durante todo este processo", escreve ainda Maria, lembrando os muitos tratamentos de fertilidade que precisou de fazer até conseguir realizar o desejo de ser mãe.

Ainda na sequência desta partilha feliz, a atriz confessou que já eram muitos os fãs e seguidores que suspeitavam da gestação... quer fosse por estar mais inchada ou pelas roupas largas que passou a usar.

"Na gala da TVI já estava grávida e bem inchada das hormonas que tive de tomar até aos três meses. Este foi o único vestido que me serviu. Os mais atentos também toparam", revela ao lembrar, através de um vídeo disponível na galeria, o look usado no evento.

