Maria Rueff juntou-se ao vasto leque de figuras públicas que usaram nas últimas horas as redes sociais para homenagearem Marco Paulo. O músico morreu esta quinta-feira, 24 de outubro, aos 79 anos.

"Entre 1994/95 a convite de Rosa Lobato Faria e Thilo Krasmann participei, praticamente estreante, no programa 'Eu tenho dois amores', de Marco Paulo, fazendo rabulas de autoria da Rosa (texto e letras), com personagens diversas que brincavam com as músicas de maior êxito do vastíssimo repertório do Marco Paulo", começou por recordar.

A atriz, agora com 52 anos, disse estar para sempre grata pelo apoio do músico naquele que era o seu início de carreira.

"A generosidade com que me tratou, sendo eu na altura uma miúda de 22 anos, amparando-me em todos os momentos de humor e música, incentivando-me e aplaudindo, ficará para sempre na minha memória. A gratidão que lhe devo, por várias vezes lha transmiti porque é em vida que importa reconhecer quem nos fez/faz bem… Mas hoje com muita ternura lha repito e aplaudo de pé uma das maiores vozes que Portugal conheceu", escreveu.