Maria Rueff recorreu à sua página de Instagram e Facebook para assinalar publicamente o aniversário da filha, Laura, que completa 18 anos esta segunda-feira, 11 de abril.

Logo após a meia-noite, a atriz e mãe 'babada' recordou uma fotografia antiga nas redes sociais e destacou parte da letra da música 'Something Good', do filme 'The Sound of Music' ('Música no Coração'). "18 anos de um amor maior", acrescentou depois.

Mas não ficou por aqui. Logo de seguida fez uma nova publicação no Instagram onde dedicou uma carinhosa mensagem à filha.

"Linda, inteligente, generosa, sensível, forte, cheia de sentido de humor, opinião e garra. Livre, com um coração ao pé da boca, mas do tamanho do mundo. Faz hoje 18 anos e far-se-á à vida, tenho a certeza, com a alegria e a determinação que tem desde sempre. O orgulho que tenho nela não cabe em palavras e muito menos o Amor que por ela sinto. Parabéns querida Laura, que sorte a minha ter-te como filha", disse.

De recordar que a jovem é fruto da relação terminada de Mari Rueff com José Pedro Vasconcelos.

