Maria Pitta Paixão fez uso das redes sociais para destacar o momento especial que vive esta sexta-feira, dia 29. Duarte, o filho mais velho, fruto do casamento com Guilherme Paixão, celebra cinco anos e a 'mamã babada' dedicou-lhe carinhosas palavras.

"Parabéns, meu primeiro amor. Serás sempre a pessoa que me vai dar mais trabalho. Se soubesse o que sei hoje, se pudesse, era mãe desde sempre. Adoro-te, meu bebé grande", escreveu na legenda de uma foto de ambos.

Além do aniversário do filho, a socialite celebra também os 22 anos do irmão Salvador, como a mãe, Bibá Pitta, destacou nas redes sociais.

Recorde-se que em maio do ano passado a família de Maria Pitta e Guilherme Paixão aumentou com o nascimento de António.

