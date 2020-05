A família de Bibá Pitta vive agora uma nova fase, com a chegada do membro mais novo, o pequeno António, segundo filho de Maria Pitta Paixão.

Depois de ter anunciado o nascimento do menino, esta terça-feira, 19 de maio, a mãe 'babada' voltou a 'derreter' o coração dos seguidores com uma nova fotografia do bebé.

"O pintainho mais recente do ninho", escreveu na legenda da imagem, que não passou despercebida aos olhos de muitos internautas.

"Que bebé lindo" ou "tão fofinho, parece um anjinho", são algumas das muitas reações que se pode ler na caixa de comentários.

Recorde-se que a filha de Bibá, Maria, e o marido, Gui Paixão, são ainda pais do pequeno Duarte, de quatro anos.

