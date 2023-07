Maria Lisboa fez no passado sábado, dia 8 de julho, um emocionante desabafo através de um vídeo em direto nas redes sociais. A cantora, no entanto, preocupou os fãs ao mostrar-se fragilizada e em lágrimas, chegando mesmo a pedir ajuda a quem a acompanha.

"Não estou nada bem. Descuidei-me da minha saúde. Não quis saber da loja, descuidei-me da loja. Esta depressão e coisas que as pessoas me fizeram... não conseguia sair da cama. Espero que vocês orem muito por mim. Agora quero tratar do meu peito, porque ando com muitas dores no peito, na minha maminha. Se vos contasse a verdade... mas fica para mim, fica mais uma vez para mim", fez notar.

O vídeo destas declarações já não se encontra disponível nas plataformas digitais, tendo sido, no entanto, exibido no 'TVI Extra' da madrugada desta terça-feira.

Nesse programa de comentário, Inês Simões destacou que a artista está "muito carente" e que não deverá ter "o apoio da família e dos amigos mais próximos".

Os comentadores lembraram ainda a morte do filho de Maria Lisboa, Pedro Cardoso, que em 2012 foi colhido por um comboio. Os mesmos defendem que esta perda continua a afetar a cantora e que, também por isso, poderá ser indicado procurar ajuda especializada.

