"Ainda é estranho". Foi com estas palavras que Joana Figueira começou por recordar Maria João Abreu no dia em que a atriz completaria 60 anos, este domingo, 14 de abril.

Junto de uma fotografia antiga de ambas, a também atriz desabafou: "Ainda há uma sensação difícil de explicar. Ainda não me parece verdade".

"O que sei é que ainda te vejo as mãos, ainda oiço as tuas gargalhadas, ainda sinto os teus beijinhos e abraços, ainda percebo o teu olhar cúmplice. Será que ainda falta muito para parares com a brincadeira e voltares?", acrescentou.

"Hoje é o teu aniversário e quero dizer-te ao ouvido que ainda te amo. Vou amar-te para sempre", completou.

Na caixa de comentários, as reações à publicação não tardaram a chegar. José Raposo, ex-marido de Maria João Abreu, comentou apenas com um emoji em forma de coração.

Também João Baião recordou a amiga logo pela manhã deste domingo. "Minha querida João", escreveu.

Sónia Brazão foi outra cara conhecida que não esqueceu a data: "Minha João".

[Notícia atualizada às 11h31]

