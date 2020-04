Cláudia Vieira e Pedro Teixeira têm este domingo, dia 5, motivos para celebrar. A primeiro filha dos dois atores, Maria, que resultou da longa duração de ambos, completa 10 anos de vida.

Com a atriz ainda a preparar a festa de aniversário da menina, que este ano terá obrigatoriamente de ser vivida de forma diferente, resolvemos antecipar os festejos com uma galeria onde reunimos as melhores fotografias da jovem Maria. Imagens que mostram como cresceu a 'bebé' de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira.

Espreite as imagens!

