Já há concorrentes a acusarem pressão dentro da casa de 'Big Brother 2021'. Esta quarta-feira, dia 29, Maria da Conceição revelou ter vontade de desistir.

A concorrente diz estar "cansada" do jogo. As imagens com as suas declarações, que surgem depois de um confronto com Rui Baptista, serão reveladas no Diário da tarde.

Recorde-se que também Rui Baptista ameaçou desistir do programa após o mal-entendido com a companheira de casa.

