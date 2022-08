Hoje, 14 de agosto, é um dia muito especial para Maria Cerqueira Gomes. O filho mais novo da apresentadora da TVI, João, completa cinco primaveras, data que a comunicadora destacou nas redes sociais através de uma bonita declaração.

"JOÃO. Conquista tudo e todos nos primeiros segundos e tem um olhar que brilha como poucos. Meigo e sempre pronto para ir… Faz 5 anos e é tão bem resolvido que não lhe faz qualquer impressão não estar comigo hoje. Vê o lado positivo… vai ter 2 dias de festa! Já eu… Parabéns meu rico filho. Amo-te daqui até à lua e voltar!", escreveu.

Maria partilhou ainda uma série de fotografias do menino, fruto do seu anterior relacionamento com António Miguel Cardoso, de quem se separou em 2019.

Veja as imagens na galeria.

