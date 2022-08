Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Inês Simões comentaram esta quinta-feira a aproximação de Maria Cerqueira Gomes com o ex-companheiro, António Miguel Cardoso, na crónica social do programa 'Dois às 10'.

Ao que parece, a comunicadora encontrou-se com o pai do filho mais novo no Algarve e os dois foram vistos em clima de proximidade.

"Estou convencida que ele vai voltar para a Maria, que isto não foi só uma passagem de verão", realçou Cinha Jardim.

"Quero acreditar que isto não foi um mero acaso", notou ainda Gonçalo Quinaz.

