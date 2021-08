Maria Cerqueira Gomes conquistou todas as atenções com a sua última publicação no Instagram. Isto porque aparece em biquíni na praia, num momento em que 'devora' um livro.

"Quando fico muito tempo sem ler percebo o quanto desperdicei. 'A humanidade não aprendeu o equilíbrio e muito menos o praticou. É guiada pela ganância e pela ambição, orientada pelo medo...A felicidade tem de facto as suas raízes na simplicidade'. Uma das muitas frases que me marcaram neste livro", confessou na legenda da imagem.

Embora o desabafo da apresentadora da TVI tenha gerado algumas reações na caixa de comentários, foi a sua sensualidade que se evidenciou, tendo conquistado generosos elogios.

"Que gata. Uau. Meu Deus, que brasa", escreveu uma seguidora. "Estás linda e perfeita", atirou outra.

