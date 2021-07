Maria Cerqueira Gomes voltou a partilhar com os seus seguidores do Instagram novidades sobre as suas férias de verão.

A apresentadora fez uma pausa semanal para desfrutar dos quentes dias de verão num destino de praia, contando com a companhia do filho mais novo: João, fruto da relação com António Miguel Cardoso.

"Resumo de dias muito bons", declara a apresentadora ao revelar um conjunto de imagens, disponíveis na galeria, onde surge na praia com o menino.

A faltar nestas férias de família ficou apenas a jovem Francisca Cerqueira Gomes, filha mais velha de Maria, que agora dá os primeiros passos como atriz e que resulta da relação da comunicadora com Gonçalo Gomes.

