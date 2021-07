Maria Cerqueira Gomes está finalmente a desfrutar de uns merecidos dias de férias, tal como revelam as suas mais recentes publicações na rede social Instagram.

Já no local escolhido para recarregar baterias, a apresentadora de 'Em Família' foi a banhos na companhia do filhos mais novo - João, fruto da relação com António Miguel Cardoso.

"Só faltas tu, Titi", escreve Maria na legenda de uma imagem onde se mostra na praia ao lado do filho. Esta foi a forma escolhida pela apresentadora para notar a ausência da filha mais velha, Francisca, que se encontra numa viagem de amigas.

Francisca Cerqueira Gomes, que agora dá os primeiros passos como atriz, resulta da relação da comunicadora com Gonçalo Gomes.

Espreite a galeria para ver as primeiras fotografias das férias de Maria Cerqueira Gomes.

Leia Também: Revelado o destino das férias de João Baião