Maria Cerqueira Gomes e a filha, Francisca, estão no centro de uma polémica que se instalou nas redes sociais depois da jovem, de 18 anos, ter sido vacinada contra a Covid-19.

Em resposta às críticas, a apresentadora da TVI explicou que "na cidade do Porto e noutras cidades do norte, abriram ao final do dia duas horas para pessoas a partir dos 18 anos". "Podíamos aparecer sem marcação para se tentar controlar a quarta vaga", acrescentou.

Horas depois, Maria Cerqueira Gomes voltou a recorrer às stories da sua página de Instagram para reagir mais uma vez à polémica, deixando uma mensagem à Administração Regional de Saúde do Norte. "ARS Norte, aqui está a informação".

Publicação de Maria Cerqueira Gomes© Instagram

De referir que na sequência de toda a agitação à volta do sucedido, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte abriu um inquérito, esta quinta-feira, para apurar as circunstâncias da "vacinação, aparentemente indevida, de alguns utentes num centro de vacinação do ACeS Porto Oriental".