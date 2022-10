Maria Cerqueira Gomes apresentou este sábado, dia 22 de outubro, mais uma emissão do programa 'Em Família'. Ao lado de Rúben Rua, a apresentadora brilhou com mais um look elegante - como é seu apanágio - mas há um elemento neste visual que fez toda a diferença.

As botas de cano largo, de cor preta, são da Cristina Collection e custam 124,90 euros. Cristina Ferreira partilhou um vídeo em que Maria surge com o calçado que ela própria já havia utilizado numa outra ocasião.

Confira abaixo as botas utilizadas tanto por Cristina Ferreira como por Maria Cerqueira Gomes.

© Instagram/Cristina Ferreira

