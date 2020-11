Maria Cerqueira Gomes 'baixou as armas' e abriu o coração para falar da separação com António Miguel Cardoso. Foi em conversa com Cristina Ferreira, para a nova edição da revista CRISTINA, que apresentadora portuense contou que o término não aconteceu pela sua mudança para Lisboa, quando se tornou apresentadora do 'Você na TV'.

"A nível pessoal tens a maior reviravolta da tua vida. Não tinhas equacionado isso também?", questionou Cristina Ferreira, como é possível ver num novo teaser, partilhado esta sexta-feira.

"Uma relação não acaba [porque alguém decide correr atrás de um sonho]. Disso tenho noção", respondeu Maria Cerqueira Gomes.

Recorde-se que o casal esteve junto durante cinco anos e tem um filho em comum, João, de dois. A apresentadora é ainda mãe de Francisca, de 17 anos, fruto da relação passada com o piloto Gonçalo Gomes.

