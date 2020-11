Maria Cerqueira Gomes é a protagonista da recente edição da revista 'Cristina', onde é capa. Uma publicação que Cláudio Ramos fez questão de destacar no Instagram, tendo tecido rasgados elogios à colega e amiga.

"Tenho largas centenas de razões para querer muito ler esta conversa. A Maria, como diz a Cristina, tem luz. Uma luz que eu acompanho há muito tempo. Acompanhei sempre. Sou muito da opinião que na altura da mudança as pessoas não tiveram tempo de conhecer a Maria. A Maria que eu, enquanto espectador, acho que se devia conhecer... Naquele momento foi engolida por um mar de confusão numa tempestade que não lhe dizia respeito", começou por escrever, esta sexta-feira, referindo-se ao momento em que Maria saiu do Porto Canal para ocupar o lugar de Cristina Ferreira no 'Você na TV', da TVI, ao lado de Manuel Luís Goucha.

De recordar que a mudança de estação ocorreu quando Cristina foi para a SIC. Entretanto, Maria Cerqueira Gomes já não está a apresentar o programa das manhãs da TVI e Cristina regressou à estação de Queluz, onde cumpre a função de diretora de entretenimento e ficação e está apenas à frente do programa 'Dia de Cristina'.

"Como não é de se meter de braços no ar, não chamou salva vidas e na mudança limitou-se a tentar manter à tona para não morrer afogada. Foi difícil. Portugal sabe que o mar estava revoltado e as ondas eram gigantes", acrescentou Cláudio.

"Quero muito ler porque aposto que a Cristina lhe perguntou tudo. Aposto que ela respondeu a tudo e assim, todos vocês vão perceber tudo sobre alguém que, na minha opinião, é uma espécie de sobrevivente neste meio. Nadou, nadou, nadou e chegou agora à costa", continuou.

"Agora, conhecendo uma e outra, em terra firme, seca da água da tempestade e das lágrimas que a inundaram naquela altura, pode ter chegado o momento certo de se conhecer a Maria. No dia que sai a revista com a Maria na Capa eu estou no Porto, no Porto dela que acorda molhado pela chuva. Não me venham com histórias. O Universo sabe o que faz!.Vou comprar assim que meter este corpinho na rua. E tenham uma sexta feita feliz", concluiu.

Leia Também: Cristina Ferreira revela teaser da entrevista com Maria Cerqueira Gomes