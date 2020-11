Cristina Ferreira revelou na noite desta quinta-feira o primeiro teaser da entrevista com Maria Cerqueira Gomes, a protagonista da edição de novembro da revista CRISTINA.

"O dia em que te dizem: queres vir? É para o lugar da Cristina. O que é que tu achaste? Era uma coisa que tinhas nas tuas ambições? Quando é que começaste a pensar no facto de me ires substituir e no peso que isso te traria?", são algumas das questões colocadas por Cristina.

Na legenda do vídeo, dado a conhecer na conta de Instagram da apresentadora, esta apenas frisou: "Isto é só o início".

