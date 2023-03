As duas são apresentadoras, as duas trabalham na TVI e as duas conquistaram o coração dos telespectadores. Falamos de Maria Botelho Moniz e de Sara Sousa Pinto.

A comunicadora do 'Dois às 10' e a anfitriã do 'Esta Manhã' brilharam com visuais muito parecidos esta semana.

Ambas escolheram um fato em tons de cor de laranja pastel, uma das grandes tendências da estação.

A questão que agora se coloca é: quem vestiu melhor?



© Instagram - Sara Sousa Pinto



© Instagram - Maria Botelho Moniz

