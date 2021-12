Maria Botelho Moniz partilhou esta quinta-feira na sua conta oficial de Instagram uma fotografia do look usado hoje durante a emissão do programa 'Dois às 10'.

O visual mereceu elogios por parte dos seguidores e até algumas comparações com Júlia Pinheiro.

"Eu olho para a Maria e vejo a Júlia Pinheiro", realçou uma seguidora, que mereceu resposta pronta por parte de Maria.

"Dizem-me muito isso. Levo como o maior dos elogios", assegura a apresentadora.

A reação de Maria ao comentário da sua seguidora© Reprodução Instagram/ Maria Botelho Moniz

