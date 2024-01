Maria Botelho Moniz tem aproveitado ao máximo esta nova fase. A apresentadora e o noivo, Pedro Bianchi Prata, foram pais pela primeira vez em novembro do ano passado, do pequeno Vicente, e a atenção dos papás 'babados' tem estado no bebé.

Ainda esta quinta-feira, Maria Botelho Moniz mostrou na sua página de Instagram várias imagens captadas durante um passeio por Lisboa com o filho. E no final, o menino acabou por adormecer, como a mamã também mostrou na mesma rede social.

"Passear cansa", escreveu junto de uma carinhosa fotografia do pequeno Vicente. Veja tudo na galeria.

