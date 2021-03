Maria Botelho Moniz decidiu surpreender os seguidores da sua página de Instagram com imagens dos bastidores do programa 'Dois às 10', da TVI.

"O que acontece antes do 'Dois às 10? Isto", escreveu na legenda do vídeo que mostra uma compilação de imagens gravadas desde o momento em que chega à TVI até ao início do programa.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs e que pode ver na galeria.

