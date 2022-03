Maria Botelho Moniz, de 37 anos, exibiu o seu lado mais sensual na mais recente campanha que protagonizou. A apresentadora associou-se à marca de lingerie Triumph.

"Chegar a casa e tirar o soutien… quem nunca? Todas sabem do que estou a falar, certo?! Com o Amourette 300, o hábito até nos leva a esse gesto mas o conforto é tanto que rapidamente mudamos de ideias", lê-se na legenda de um vídeo, partilhado nas redes sociais do rosto das manhãs da TVI, no qual surge com o "confortável", "sexy" e "elegante" soutien.

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Botelho Moniz (@mariabotelhomoniz)

Leia Também: Carolina Deslandes esquece o "medo" e fotografa nova campanha em lingerie