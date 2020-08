Maria Botelho Moniz viveu esta segunda-feira um momento marcante na sua carreira enquanto apresentadora de televisão: a sua estreia a solo ao comando de um programa da manhã, neste caso ao comando do programa 'Você Na TV'.

Terminado o programa, onde Maria substituiu Manuel Luís Goucha, que se encontra de férias, foi nas redes sociais que a apresentadora revelou ter dedicado a sua estreia a alguém muito especial: o seu pai.

"Verde esperança no corpo. Os anéis dos anjos da guarda nos dedos. As pernas a tremer mas o coração no sítio certo. O de hoje, foi para o meu pai", declarou Maria na sua conta oficial de Instagram.

Importa lembrar que o pai de Maria Botelho Moniz morreu repentinamente em abril de 2018.

