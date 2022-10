Maria Botelho Moniz vai esta segunda-feira, dia 10 de outubro, matar saudades do 'Big Brother', assumindo os dois blocos da tarde deste programa. Mafalda Castro, a habitual apresentadora dos formatos, justificou a sua ausência nas redes sociais.

"Na décima chávena de chá do dia. Acordei a sentir-me doente. com dores no corpo e com febre. É a primeira vez desde que comecei o 'Big Brother' que sinto que não consigo apresentar o programa hoje. Portanto, hoje a querida Maria Botelho Moniz vai contar-vos todas as novidades da casa (obrigada, Mary). Vou beber muito chá e comer muita fruta para amanhã já acordar como nova, espero eu", escreveu.

Durante o programa, os concorrentes vão ser sancionados por não terem cumprido as regras.

Recorde que Maria Botelho Moniz, antes de assumir o 'Dois às 10', era a apresentadora dos formatos 'Extra' e 'Última Hora' do 'Big Brother 2020' e 'Big Brother - A Revolução'.

