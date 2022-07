Maria Botelho Moniz deixou os seguidores do Instagram de queixo caído na manhã de sábado, 16 de julho, ao partilhar na rede social uma nova e surpreendente imagem das suas férias nas Maldivas.

"Apanhada por ele", pode ler-se na legenda de um registo no qual a apresentadora do programa 'Dois às 10' aparece em topless, usando apenas as cuecas do biquíni.

A imagem, tal como referiu Maria, de 38 anos, foi captada pela lente do seu namorado - Pedro Bianchi Prata.

