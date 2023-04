Perante toda a agitação por causa dos comentários ofensivos de um jornalista feitos a Maria Botelho Moniz por causa da sua forma física, Carlos Costa decidiu manifestar-se publicamente e recordar críticas.

Ao destacar no Instagram imagens antigas do 'Curto Circuito', na altura apresentado por Maria Botelho Moniz e João Paulo Sousa, disse ter sido vítima de "bullying" num vídeo onde se pode ouvir a apresentadora a chamar "mulher" a Carlos Costa.

"Não existe tipos diferentes de bullying. Existe apenas bullying", começou por escrever antes de mostrar o referido momento no programa da SIC Radical.

"A televisão que se fazia moldou as mentes de hoje. #somostodosmaria", acrescentou depois.

Mas não ficou por aqui e nos comentários da publicação que fez no Instagram, disse ainda: "Relembro que todos sentimos! E o que acontece hoje à Maria com o seu corpo não é menos ou mais errado do que aconteceu neste vídeo. Apenas não aguento a hipocrisia. No entanto, a gravidade é a mesma".

