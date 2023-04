Maria Botelho Moniz é presença rara em eventos públicos, porém a apresentadora abriu esta quinta-feira, 27 de abril, uma exceção.

A parceira televisiva de Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI, esteve num lançamento da marca Lancôme e brilhou com o look escolhido para a ocasião.

Maria apostou num coordenado cor de rosa, estilo pijama, que combinou com stilettos da mesma cor.

Ao mostrar o visual no Instagram, recebeu por parte dos fãs os mais rasgados elogios. Ora veja:

