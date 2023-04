Sandra Felgueiras esteve hoje, 25 de abril, no programa 'Dois às 10', juntamente com Pedro Benevides. Enquanto conversava com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a jornalista teceu rasgados elogios à apresentadora.

"Ao vivo e a cores, eu quero dizer que esta é das minhas apresentadoras de televisão preferidas e sinto-me muito honrada de estar aqui ao lado dela, porque ela é um exemplo para todos nós", afirmou, deixando Maria com um sorriso de 'orelha a orelha'.

"No Dia da Liberdade as pessoas não se podem esquecer que é graças a pessoas como ela que nós temos o privilégio de termos a sociedade que temos", completa.

Veja o momento.

