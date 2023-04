"Ai, oh Luísa, isso é conversa de velho do Restelo, desculpe-me que lhe diga", disse a apresentadora do 'Dois às 10'.

Um dos temas discutidos pelos comentadores do programa 'Dois às 10', da TVI, foi relativo ao comentário que Mariana, de 'O Triângulo', teceu em relação a Sara, dizendo que esta ficou "vulgar" quando numa atividade de dança usou um vestido muito curto. Foi neste contexto que Luísa Castel-Branco, uma das comentadoras, entrou em debate com Maria Botelho Moniz. Se por um lado, Luísa considera que o comentário não era uma ofensa, por outro, a apresentadora defendia precisamente o contrário. "Se a minha neta fizer aquilo acho que é extremamente vulgar. Digo de certeza absoluta. 'Não é bonita, é vulgar, tenha cuidado'", disse Luísa, quando questionada se tal acontecesse com alguém que lhe é próximo. "Todos temos direito a ter opinião. Esta polícia que hoje em dia existe sobre tudo o que as pessoas dizem... Aposto que se criticarem a Mariana porque ela mostra o rabo alguém virá e dirá 'não podem dizer isso por causa da doença de pele que ela teve'. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", sublinhou. Posteriormente, argumentou: "Daqui a pouco estamos como no tempo em que não podíamos ter opiniões". Visivelmente irritada, Maria Botelho respondeu: "Ai, oh Luísa, isso é conversa de velho do Restelo, desculpe-me que lhe diga". "Alguém que vai chamar vulgar a outra mulher em televisão para um país inteiro? E não podemos condenar? Não têm direito nenhum", defendeu por seu turno Cláudio Ramos. Veja o momento. Leia Também: "A Mariana mostrou tanto o rabo como a Sara. A Mariana é vulgar?" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram