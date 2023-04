Mariana Duarte foi confrontada por Cristina Ferreira na gala 'O Triângulo' deste domingo, 23 de abril, acerca dos comentários que esta fez sobre Sara Sistelo.

A apresentadora lembrou a ocasião na qual Mariana teceu diversas críticas a Sara pelo facto desta surgir a dançar numa atividade com um vestido muito curto e, inicialmente, sem calções.

"Eu não conseguiria estar com o vestido daquela maneira e com o rabo todo saliente. Isso acaba por tornar as pessoas um bocado vulgares, especialmente numa televisão nacional que tens crianças a ver, pessoas adultas a ver, pessoas mais velhas a ver, num país conservador como aquele em que estás isso pode ser mal visto", notou Mariana à época.

Após ter sido mostrado este comentário a Sara, esta respondeu na gala: "Sou tão vulgar que fui a única de calções durante a aula inteira".

Por seu turno, Mariana argumentou: "Como estamos na televisão acho que devemos ter mais cuidado com o nosso corpo e não mostrar mais do que é devido. [...] Tenho noção que às vezes sou um bocadinho conservadora".

Cristina, posteriormente, atirou: "É que nas imagens, quando se vê a Mariana, a Mariana mostrou tanto o rabo como a Sara. A Mariana é vulgar?"

"Tenho noção que sou muito conservadora em muitas coisas e esse comentário que fiz foi naquela situação em que vi o rabo todo dela. Não teve nada a ver com o momento em que estava ali a dançar e em que tinha o calção mais abaixo ainda", disse a concorrente.

Eis o momento.

Leia Também: Um vestido verde, Cristina Ferreira e a "bestie" Taylor Swift