Pedro Bianchi Prata celebra esta terça-feira, 19 de março, o primeiro Dia do Pai após o nascimento do primeiro filho em novembro do ano passado. E este dia especial não ficou esquecido por Maria Botelho Moniz.

Logo pela manhã, a apresentadora da TVI publicou uma fotografia do noivo com o filho de ambos, Vicente, e escreveu: "Feliz Dia do Pai. Obrigada Pedro Bianchi Prata por este nosso bebé feliz".

Na mesma publicação, Maria Botelho Moniz recordou uma fotografia em que aparece com o falecido pai e acrescentou na legenda: "E um beijinho para o céu onde estão os pais de muitos de nós".

