Todos os anos, a família real dinamarquesa assiste à abertura do Parlamento no Palácio de Christiansborg. Como manda a tradição, no evento marcaram presença a rainha Margarida, que surgiu acompanhada pelo filho mais velho, o príncipe Frederico e a companheira, Mary.

Para cumprimentar as autoridades e receber um ramo de flores, a monarca subiu às escadarias exteriores do Parlamento, lugar também conhecido como Folketing. Foi aqui que protagonizou igualmente um momento mais caricato na altura de cumprimentar a nora.

Como a princesa Mary levava um chapéu maior, Margarida preferiu beijar a mão da nora, conforme poderá ver pelo vídeo.

Para além do chapéu, Mary recuperou um elegante vestido branco que estreou em 2018 durante uma visita a Itália.

