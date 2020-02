Acabada de anunciar que será uma das concorrentes da próxima edição do 'Dança Com As Estrelas, Margarida Corceiro foi convidada para marcar presença no 'Você na TV', esta quarta-feira. Passagem que não deixou de ficar marcada pelas declarações sobre o namoro com João Félix.

"Filha minha não ia para Madrid aos 17 anos para namorar", brincou Manuel Luís Goucha no início da conversa.

"Para mim a Margarida vale por ela, não é por ser namorada de quem é", acrescentou o apresentador antes de questionar Margarida Corceiro sobre o namoro.

O casal assumiu publicamente a relação no final do ano passado e têm estado em grande destaque na imprensa cor-de-rosa. Tema que a dupla de apresentadores não resistiu em aprofundar, questionando a atriz sobre como se conheceram.

"Tínhamos uns amigos em comum. Depois ele mandou-me umas mensagens no Instagram, foi assim normalmente", revelou Margarida.

Sobre a forma como o craque português encarou o convite para a atriz fazer parte do leque de concorrentes da próxima edição do 'Dança Com As Estrelas', a atriz contou que a reação foi muito positiva: "Ele gostou, sabe que eu gosto de dançar. Se eu estou feliz, ele também está. Está sempre a puxar-me para cima".

Leia Também: Margarida Corceiro viaja para junto de João Félix após rumores de crise?