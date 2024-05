Margarida Corceiro partilhou nas stories do Instagram, esta sexta-feira, dia 17 de maio, a notícia que dá conta de que 75% dos alunos portugueses LGBTIQ são vítimas de bullying, mas as mensagens que recebeu a propósito do tema deixaram-na algo indignada.

A atriz, depois de dar eco à notícia, deu também eco a várias das mensagens desagradáveis que recebeu sobre a mesma. "Deviam ser mais", "oh que pena, "estamos quase nos 100%" e "não vejo nenhum problema" são apenas alguns dos exemplos, como poderá ver mais abaixo.

Na mesma imagem, Margarida acrescentou a seguinte frase: "Muito trabalho pela frente...".

Ora veja:

© Instagram/Margarida Corceiro

© Instagram/Margarida Corceiro

