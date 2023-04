Margarida Corceiro é uma das atrizes que faz parte do regresso dos 'Morangos com Açúcar', no âmbito de um projeto da TVI em parceria com a Amazon Prime Video.

Na sua página de Instagram, a conhecida atriz e modelo partilhou um retrato no qual se mostra em gravações.

"Câmara a rodar, som a andar!", escreveu na partilha.

Desde logo, Corceiro foi alvo dos mais diversos elogios.

