Margarida Aranha mudou de vida nos últimos meses. A ex-concorrente de 'Love On Top' voltou a viver no Alentejo e foi por lá que reencontrou o amor.

Depois de ter partilhado na rede social Instagram as primeiras fotografias ao lado do novo amor, a jovem mostrou esta segunda-feira uma nova imagem onde se mostra ao lado do namorado.

A imagem mostra parte do rosto da cara-metade de Margarida, aguçando assim a curiosidade dos fãs sobre a sua identidade.

A ex-'Love On Top' não quer, pelo menos para já, revelar o nome e rosto do amado.

Margarida Aranha com o novo namorado© Reprodução Instagram/Margarida Aranha

Leia Também: Margarida Aranha revela primeiras fotos com novo namorado