Marco Paulo surpreendeu mais uma vez os fãs com uma nova mensagem onde além de agradecer todo o carinho recebido nesta fase, aproveita ainda para informar que "está a correr tudo bem".

"Olá amigas e amigos. Agradeço do fundo do coração todas as mensagens que me têm enviado. Vocês estão sempre presentes na minha vida. Está a correr tudo bem, graças a Deus! Tenho saudades de cantar para vocês. Beijinhos e abraços e sejam felizes! Marco Paulo", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou esta quinta-feira, 4 de junho, na sua página de Instagram.

Recorde-se que o cantor está a lutar contra o cancro da mama. Foi no início do ano que o artista confirmou que tinha sido diagnosticado com a doença.

Leia Também: Sem peruca, Sara Carbonero mostra-se pela primeira vez de cabelo curto