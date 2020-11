Marco Paulo deixou os seus seguidores do Facebook completamente derretidos com um vídeo que publicou no qual apresenta a sua cadela de estimação, de nome Zuca.

"Ela não fala mas o olhar dela diz tudo, chama-se Zuka, tem 4 anos. Tudo o que eu faço ela faz: se eu choro ela fica triste, se eu canto ela fica alegre. Nunca me pediu nada mas ela sabe que a amo. É uma companhia e amiga indispensável na minha vida", descreve o músico, visivelmente grato.

No vídeo, Marco Paulo ainda refere que Zuka é a sua companhia durante a noite, pois deita-se sempre ao pé dele.

Eis o momento.

