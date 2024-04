Foi com Sara Biscaia que Marco Horácio reencontrou o humor e se cruzou com um novo propósito de vida. Depois de se casar e de ter uma segunda filha, o humorista sente-se agora um homem feliz e é ao lado da esposa que espera ficar o resto da sua vida.

Nas redes sociais, Marco celebrou o aniversário da companheira e com uma bonita declaração voltou a reforçar que em Sara só encontra qualidades.

"Hoje esta miúda celebra o seu aniversário. Quando digo miúda não é por causa da idade mas sim pela forma como ela me faz sentir. A Sara é uma mulher doce, carinhosa, inteligente e tem o poder de contagiar todas as pessoas à volta dela com um sorriso e uma alegria imensa. A Sara é uma mãe brincalhona, dedicada e amorosa. Uma amiga confiável e carinhosa. E será sempre para mim a mulher que me deu tudo quando eu pensava que já não ia alcançar nada", começou por escrever.

De seguida, o comunicador continuou: "Dizer que te amo sabe sempre a pouco. Hoje e sempre vou fazer tudo para te fazer feliz. Parabéns Lolinhas da minha vida".

Vale lembrar que o Fama ao Minuto falou com Marco Horácio recentemente, a propósito do seu novo livro 'Pai Horácio', e na entrevista foram deixados mais elogios a Sara Biscaia. Recorde aqui e leia abaixo a mais recente publicação do humorista.

