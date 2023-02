Como adepto ferrenho que é do Sporting, Marco Costa não perdeu tempo em passar esta paixão à filha, a bebé Maria Emília, fruto do seu relacionamento com Carolina Pinto.

Nas stories da sua conta de Instagram, o conhecido pasteleiro partilhou um vídeo no qual mostra a menina vestida a rigor para assistir ao jogo do Sporting frente ao Chaves, o qual venceu por 3-2.

Visivelmente entusiasmado, Marco fala em apoio ao clube do seu coração.

O momento poderá ser visto na galeria.

Leia Também: Marco Costa desfruta de companhia das "mulheres" da sua vida