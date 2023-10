"HOJE uma das MULHERES da minha vida faz anos!": foi desta forma que Marco Costa começou uma bonita declaração que fez à irmã, Soraia Oliveira, que esta quarta-feira, 4 de outubro, completa mais um ano de vida.

"Falar sobre ti não é fácil minha irmã, o tanto que juntos já passamos. Lembras-te quando éramos pequeninos e fomos apanhar flores para vender aos vizinhos para arranjarmos dinheiro? A mãe ia nos matando!", lembra o conhecido pasteleiro, notando que poderia contra muitas "histórias" relacionadas com a irmã.

"Mas o que quero resumir é que a nossa vida sempre foi e sempre será lado a lado! Com muito, com menos ou sem nada, estaremos sempre juntos que é isso que a família faz! Sou o mais novo mas serei SEMPRE o teu protetor! Que nunca me falte saúde que eu prometo que nunca te faltará nada!", continua.

"Amo-te minha irmã. Parabéns pelas tuas 36 primaveras. Agora deixa-me limpar as lágrimas e trabalhar. Logo festejamos juntos", completa.

Eis a publicação:

