Desejando ser pai desde os 18 anos, Marco Costa conseguiu concretizar este sonho no início do ano, a 23 de janeiro, com o nascimento de Maria Emília, fruto do seu relacionamento com Carolina Pinto, de quem está noivo.

Numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha, o conhecido pasteleiro recordou o parto, partilhando um momento que diz ainda o "arrepiar".

"Quando a minha filha nasce começa a chorar e eu esqueço-me da cortina", nota, uma vez que a bebé nasceu de cesariana.

"Levanto-me e digo 'filha!' e ela virou a cabeça, reconheceu a minha voz", nota, visivelmente emocionado, uma vez que ao longo da gravidez falava muito para a barriga da companheira.

"Digo a todos os homens: assistam ao parto, tirem a camisola, ponham o vosso filho no peito, o primeiro contacto pele a pele foi comigo", completa.

Veja a descrição deste momento.

Leia Também: Marco Costa faz desabafo sobre atual geração: "Estamos a criar sensíveis"